Nuova allerta regionale per vento forte. A diramare l’avviso la protezione civile regionale che ha segnalato venti forti e mare in burrasca per tutta la mattinata di oggi sulla Gallura. Il maestrale sta spazzando le coste galluresi con intensità e raffiche sopra i quaranta nodi. La morsa del vento forte dovrebbe allentare la sua presa nel pomeriggio.