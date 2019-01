Arzachena, affidata la gestione del tetaro comunale per il rilancio

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il Comune di Arzachena ha affidato per la prima volta la gestione dell’Auditorium comunale a un soggetto esterno con contratto quinquennale allo scopo di rilanciare il teatro cittadino e farne punto di riferimento per la cultura in Sardegna. Fino al 2022 l’associazione Deamater di Olbia darà corpo al progetto dell’Amministrazione comunale. L’inaugurazione della nuova gestione e la presentazione della stagione teatrale, concertistica e cinematografica 2019 si terrà sabato 26 gennaio, dalle 18 alle 19, all’auditorium con ospite la Funky Jazz orchestra di Berchidda. L’apertura al pubblico per il primo spettacolo del cartellone è in agenda domenica 27 gennaio. . .La proposta presentata da Deamater ha risposto ai criteri di selezione previsti dal bando, tra cui capacità di gestione amministrativa/economica e artistica adatte a valorizzare la struttura principale, l’anfiteatro esterno, l’area verde circostante e la sala bar; cooperazione con enti, associazioni culturali e coinvolgimento del pubblico; programmazione spettacoli e attività correlate.L’auditorium comunale ospita fino a 320 persone, è situato in via Paolo Dettori, zona Corracilvuna. È facilmente accessibile dal centro cittadino o dalla circonvallazione Olbia-Palau. Eventi e aggiornamenti saranno disponibili sui canali web istituzionali www.comunearzachena.it, www.turismoarzachena.com, sulle pagine Facebook collegate e sui nuovi canali di comunicazione attivati dai gestori.