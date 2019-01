Il comandante della Guardia di Finanza di Olbia, Marco Savagno, promosso tenente colonnello

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

opo aver ricoperto prestigiosi incarichi in giro per l’Italia. Oggi il comandante ha festeggiato la promozione nella sede del Gruppo di via Marsiglia alla presenza di numerosi rappresentanti dell’associazione nazionale finanzieri di Olbia. Erano presenti, la famiglia del Comandante, il Cap. Carlo Lazzari e tutto il contingente del Gruppo. Salvagno ha voluto ringraziare l'Anfi per la presenza, ha espresso un plauso a tutti gli appartenenti della sezione di Olbia per i vari contributi operati, alle varie Istituzioni del territorio, sempre al servizio del bene comune.Il segretario dell’Anfi ha così commentato: "Noi, con la nostra presenza esprimiamo, con parole di vivo apprezzamento e onore per il lavoro fin qui svolto, dal Comandante e dai suoi finanzieri di ogni ordine e grado, la salvaguardia delle libertà economiche dell’intera Gallura, di cui gli eccellenti risultati di servizio sono ben visibili su vari quotidiani locali; lavoro dall'elevata utilità “sociale” che si è sviluppata attraverso articolate attività tese al contrasto dalle varie forme di illeciti: evasioni e frodi fiscali, corruzione, contraffazione, sostanze stupefacenti”.Auguri al comandante Salvagno anche da parte della Redazione di OlbiaNotizie.it