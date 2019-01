Allerta Meteo in Gallura per nevicate, vento forte e mareggiate

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nuovo bollettino meteo della proteizone civile reigonale che ha diffuso l'allerta meteo per nevicate, mareggiate e vento forte. Nel corso della giornata di domani, infatti, un'onda depressionaria di origine nord atlantica arriverà verso il mediterraneo centro-occidentale dando origine ad un minimo chiuso sia al suolo sia in quota in prossimità del golfo ligure. Sono previste nevicate a 500 metri di quota sulla Sardegna settentrionale e centrale. Dalle ore centrali il vento di maestrale soffierà con intensità oltre i quaranta nodi sulle coste galluresi causando burrasche in mare. Fenomeni in attenuazione nella giornata di domani.