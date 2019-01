Domenica arriva il Pontedera, l'Olbia prepara la sfida

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sul centrale del Geovillage la truppa di mister Filippi si è disimpegnata in una sessione scandita da un lungo riscaldamento tecnico a cui hanno fatto seguito un lavoro situazionale sulle transizioni e, in chiusura, una serie di partitelle a tema.A maggior ragione, in un mese, quello di febbraio, che vedrà i Guardiani del Faro impegnati al "Nespoli" in 4 occasioni. Detto del Pontedera (si gioca domenica 3 febbraio alle 14:30: vendite dei biglietti aperte), l'Olbia dovrà fare gli onori di casa a Cuneo (10 febbraio), Carrarese (17 febbraio) e Siena (20 febbraio, nel recupero della 15ª giornata). Una serie di gare che può essere cruciale per tirarsi fuori dalle zone calde e ricostruire una classifica che, presto o tardi, subirà ulteriori variazioni dovute alle penalizzazioni.. Nella gara di andata l'Olbia disputò una prova di grande livello tecnico-tattico che tuttavia non bastò a limitare il cinismo di un Pontedera abile a passare in vantaggio nel miglior momento dei bianchi e a neutralizzare un calcio di rigore di Ragatzu in avvio di ripresa. Il raddoppio locale con un jolly balistico di rara bellezza premiò oltre misura i locali, con l'Olbia che riuscì invece a timbrare il cartellino con la perla di Vallocchia scagliata sotto l'incrocio dei pali. Non fu sufficiente ad agguantare il meritato pareggio, ma al "Nespoli" la musica sarà ben diversa. E i tre punti il tesoro su cui mettere le mani.