L'Olbia particolarmente attiva nel calciomercato tra acquisti e cessioni

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, il giocatore ha militato nell’Altovicentino nella stagione 2016/17 totalizzando 14 presenze nel campionato di Serie D. Nella stagione 2017/18 si trasferisce al Cittadella, facendo il proprio esordio nei professionisti nel quarto turno di Coppa Italia disputato contro il Benevento lo scorso 12 dicembre.Dall'A.S. Livorno Calcio, l’Olbia ha acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto le prestazioni sportive del centrocampista Filippo Gemmi. Nato a Pontedera il 21 giugno 1997, il giocatore è cresciuto calcisticamente nella Fiorentina trasferendosi nel club labronico nella stagione 2015/16. In maglia amaranto ha totalizzato complessivamente 24 presenze nelle ultime due stagioni e mezza centrando la promozione in Serie B nello scorso campionato.Sempre dall'A.S. Livorno, l’Olbia ha acquisito a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive del portiere Thomas Romboli. Nato a Pontedera il 21 gennaio 1999, Romboli è un prodotto del vivaio della società amaranto con la quale ha fatto il proprio esordio nei professionisti nella Coppa Italia di Serie C 2017/18. A Gabriele, Filippo e Thomas vanno i migliori auguri per l'inizio della loro avventura in maglia bianca. La Società comunica di aver ceduto il portiere Luca Crosta all'A.S. Livorno Calcio con la formula del prestito su prestito sino al termine della stagione. Si rende noto inoltre che il Club bianco ha risolto anticipatamente il contratto di prestito dal Cagliari Calcio del giocatore Jherson Vergara. A Luca e Jherson vanno i migliori auguri per un prosieguo di stagione ricco di soddisfazioni.