Seduta tattica dell'Olbia per preparare la sfida di domenica con il Pontedera

. Pomeriggio in campo al Geovillage per l'Olbia che prosegue la preparazione al match casalingo che la vedrà opposta domenica 3 febbraio alle 14.30 al Pontedera. I bianchi si sono disimpegnati in una sessione di lavoro consacrata a un minuzioso lavoro analitico a tutto campo a cui ha fatto seguito una lunga esercitazione sulle palle inattive che hanno arricchito la quota di dinamismo e trasporto di una squadra apparsa serena e concentrata sull'obiettivo da raggiungere per dare continuità all'importante prova offerta contro l'Entella.Subito disponibili i nuovi arrivati Dalla Bernardina, Gemmi e Romboli, mentre ha continuato il lavoro in differenziato Senesi. Per l'impegno contro il Pontedera, mister Filippi dovrà fare a meno anche di Vallocchia, fermato dal giudice sportivo per un turno. Si torna in campo domani pomeriggio per la seduta di rifinitura. Poi sarà ritiro prepartita. E la febbre inizia a salire.