Fucile abbandonato a Monti, indaga la polizia di Olbia

Durante un attività investigativa, finalizzata al reperimento di armi ed esplosivi, nel territorio gallurese, gli uomini del Commissariato di Olbia, hanno rinvenuto, nei pressi di un casolare diroccato, non molto distante dal bivio che congiunge le strade SS597 Olbia-Sassari e SP47, un fucile marca Remigton, modello 7400 calibro 280. Unitamente al fucile, occultati in un cespuglio di rovi all’interno di un sacco di plastica, sono stati rinvenuti un strumento di puntamento, un cavalletto e le relative munizioni. Sono in corso accertamenti sull’arma da parte degli investigatori.