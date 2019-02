Nuova edizione corso O.S.S. a Calangianus promosso dal comune

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

(Operatore Socio Sanitario), accreditato dalla Regione Sardegna, che si svolgerà a Calangianus presso l'Istituto Statale Ines Giagheddu in via Roma n.2. Le domande sono disponibili presso l'ufficio Protocollo del Comune di Calangianus e possono essere:- Depositate presso l’ufficio;- Inviate via mail al seguente indirizzo: olbia@ialsardegna.it- Inviate per raccomandata al seguente indirizzo: via Galvani 64 - 07026 Olbia. La raccolta delle domande sarà aperta fino al 28/02/2019.Il corso verrà avviato entro il mese di marzo 2019, previo raggiungimento di venticinque iscritti effettivi.