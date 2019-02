Domani il Game 6 contro Aek Petrolina

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Dinamo Banco di Sardegna è tornata questa mattina in palestra dove domani, palla a due alle 20.30, affronterà l’Aek Petrolina nella sesta e ultima giornata del secondo round di Fiba Europe Cup. La sfida di domani – con la qualificazione al Round of 16 già raggiunta con tre turni di anticipo - rappresenta l’occasione per proseguire nell’inserimento dei due nuovi giocatori McGee e Carter e lavorare sui dettagli viste le assenze. Sabato i giganti raggiungeranno Torino dove domenica è in agenda la sfida della 4° giornata di ritorno del campionato LBA contro l’Auxilium: l’ultima prima della Final Eight di Coppa Italia in agenda dal 14 al 17 febbraio a Firenze.L’avversaria: Petrolina Aek. Con quattro vittorie e due sconfitte nel gruppo B gli uomini di coach Dimitris Koukouris sono stati inseriti nel gruppo K del second round di Fiba Europe Cup dove la formazione cipriota ha trovato solo una vittoria, lo scorso turno contro Donar Groningen. Il club, fondato nel 1994 e nato dalla fusione dell’Epa Larnaca e Pezoporikos, milita nella massima divisione cipriota ed è attualmente primo in classifica dopo un avvio non brillante: nel palmares della società figurano 4 titoli nazionali della prima divisione, 2 nella seconda divisione, 2 Coppa di Cipro (2017, 2018), 3 Supercoppa (2013 ,2015, 2016). Al terzo anno consecutivo in Fiba Europe Cup la squadra è un mix tra giocatori nazionali e stranieri: l'asse della squadra è nella coppia play-pivot formata dal giocatore americano Kyle Vinales (19.9 pt, 3.0 as a partita) e l’ex Reggio Emilia Vladimir Veremeenko (7.7 rb e 14.2 ef a partita). A dare supporto alla squadra i punti e l’energia del croato Jure Skific e dell'ala forte Tyrell Biggs. Ultimo arrivato a Larnaca la guardia americana La’Shard Anderson, che sta crescendo di partita in partita. Rispetto alla partita di andata l’Aek potrà contare su Barry Stewart, guardia americana classe 1988, fermo per infortunio fino a metà gennaio.Biglietteria. È ancora possibile acquistare il biglietto per assistere al match di domani: la biglietteria dello Store oggi seguirà il consueto orario 10-13 e 16:30- 20 mentre domani, giorno del Game 6, sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 17 fino all’inizio del match.Dinamo Store. Il Dinamo Store è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato, 10-13 e 16:30-20. Nei giorni delle partite casalinghe, l’apertura si prolunga fino all’orario di inizio della partita e per la mezz’ora successiva al termine.Baby parking. In funzione per tutte le gare di campionato e coppa il Baby Parking, servizio disponibile a partire da 45 minuti prima dell'inizio della partita. Costo di 6 euro: info e pagamento quota presso il Dinamo Store di via Nenni, di fronte al PalaSerradimigni (tel. 079 280068).Corner Food&Beverage. Durante le partite casalinghe nei settori A, B e C del PalaSerradimigni sono presenti i corner Food&Beverage con i banchetti ristoro: gli esclusivi Hot Dog Oscar Mayer, pizzette, spianatine farcite, bibite e birra e tanti snack. Il servizio è attivo a partire dall’apertura dei cancelli fino alla mezz’ora successiva alla fine della partita.Promo abbigliamento ufficiale. Ultimi due giorni per la promozione in tutti i Dinamo Store: fino a domani sconto speciale su tutta la linea di abbigliamentoLa promozione è dedicata a tutti i tifosi, abbonati e non, rendi unica la tua passione nei Dinamo Store di Sassari, in via Nenni 2/22, nel Dinamo Store dell’Aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero, nel corner a Cagliari in viale Bonaria 33 e nel rinnovato e-commerce www.dinamostore.itApertura dei cancelli alle 19:30.