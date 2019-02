Olbia-Cuneo, dirigerà Fontani

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

È il signor Federico Fontani di Siena l'arbitro incaricato di dirigere Olbia-Cuneo, gara valida per la 25ª giornata di campionato in programma domenica 10 febbraio allo stadio Bruno Nespoli.La direzione del fischietto senese sarò coadiuvata dagli assistenti di linea Lorenzo Colasanti di Grosseto e Federico Pragliola di Terni. Per Fontani sarà la seconda volta in carriera in Gallura, avendo diretto l'Olbia nel corso della passata stagione in occasione del match casalingo perso per 3-1 contro l'Alessandria.