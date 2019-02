Al via i lavori in zona Baratta a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Lunedì 18 febbraio alle ore 17.30 il Sindaco Settimo Nizzi incontrerà i cittadini in zona Baratta. «Oggi 14 febbraio la prima ditta tra le due che si è aggiudicata il bando, inizierà i lavori per il ripristino delle reti di smaltimento delle acque bianche in zona Baratta; lunedì subentrerà anche la seconda ditta. – afferma il Sindaco Settimo Nizzi – Si tratta di interventi particolarmente importanti per la nostra città e per il quartiere, per questo incontreremo i cittadini proprio lunedì, quando i lavori saranno a pieno regime con entrambe le imprese ad occuparsene». Si tratta della ditta Eredi Marotta Salvatore Sas e del Consorzio Stabile Arem Lavori. Dopo aver definito tutte le procedure di gara ed aver espletato le relative pratiche burocratiche, i lavori per le due aziende possono partire.