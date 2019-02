Mister Filippi commenta il risultato con l'Alessandria: "Punto importante"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

"Venire qua a fare la partita non era scontato eppure l'Olbia ha comandato il gioco e concesso pochissimo all'avversario. È vero che abbiamo giocato per mezz'ora della ripresa in superiorità numerica, ma è altrettanto vero che dopo l'espulsione l'Alessandria si è abbassata molto chiudendo ancora meglio gli spazi".. C'era però bisogno di una prestazione solida e concreta dopo una serie di partite in cui avevamo creato tanto e raccolto non abbastanza". I cronisti sottolineano la crescita dell'Olbia rispetto alla sfida dell'andata: "Questa è una squadra che sta crescendo sia come collettivo che nelle individualità e se avessimo avuto anche il meritato conforto dei risultati negli ultimi turni, adesso staremmo parlando di altro. Oggi abbiamo dimostrato una volta di più che la strada giusta è quella della ricerca del gioco. Non esistono scorciatoie per un gruppo di giocatori che, ne sono convinto, può avere davanti a sé un futuro luminoso".". In chiusura il tecnico svela quanto detto alla squadra prima della partita: "Ho ribadito che, pur arrivando da un periodo particolare, oggi mi interessava anzitutto vedere l'Olbia fare la prestazione per cercare la vittoria. I tre punti non sono arrivati, ma la nostra perseveranza è stata comunque premiata da un risultato positivo. Questo - conclude Filippi - è un punto importante perché figlio delle nostre idee".