Ecco i convocati per Olbia-Carrarese, fischio d'inzio alle 14.30

L'Olbia si è allenati questo pomeriggio al Geovillage finalizzando il lavoro tattico iniziato giovedì e concludendo la seduta con una partitella a campo ridotto. Hanno preso parte alla sessione anche Dalla Bernardina e Marson che saranno dunque a disposizione per l'impegno contro la squadra marmifera, mentre, insieme a Caligara e Senesi, non potrà essere della partita Pinna, fermato per un turno dal giudice sportivo.PORTIERILeonardo MARSON, Thomas ROMBOLI, Maarten VAN DER WANTDIFENSORIGabriele BELLODI, Matteo COTALI, Francesco CUSUMANO, Gabriele DALLA BERNARDINA, Luca IOTTI, Francesco PISANO, Mattia PITZALISCENTROCAMPISTIAbdoulaye BAH, Roberto BIANCU, Filippo GEMMI, Mattia MURONI, Nicholas PENNINGTON, Diego PERALTA, Andrea VALLOCCHIAATTACCANTIDamir CETER, Claudio MAFFEI, Daniele RAGATZU, Roberto OGUNSEYE