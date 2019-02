Grande vittoria dell'Olbia sulla Carrarese per 3-1

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Contro la corazzata marmifera, l'Olbia della talentuosa gioventù si impone con un 3-1 che, per quanto visto in campo, sta anche stretto. Un gol annullato, una traversa e una miriade di occasioni a tu per tu con il portiere toscano legittimano una supremazia in campo limpida e mai in discussione. È la revanche bianca, è il trionfo della perseveranza e del lavoro.Il gol ospite arriva alla prima sortita con Varone che, sul cross di Bentivegna, in tuffo di testa batte Van der Want. L'Olbia non si scompone e torna a macinare gioco mettendo la museruola a Maccarone e Tavano e venendo fuori nel rispetto dei dettami forniti da mister Filippi che invita a velocizzare la giocata in verticale. Al 19' è Bellodi a rendersi protagonista con un colpo di testa che si stampa sulla traversa e rimbalza sulla linea. I bianchi non demordono e alzano i ritmi con un Peralta ispiratissimo che al 24' serve Ceter in profondità, ma l'attaccante colombiano, ostacolato ai limiti della regolarità, manda di poco a lato. È solo un acconto delle pene che i marmiferi gialloblù andranno a soffrire a fronte delle martellate olbiesi, tanto che al 37' ancora Peralta scappa sulla sinistra e mette dentro una palla che Ragatzu legge, aspetta e scarica al volo sul primo palo: 1-1. E sul pari e patta si va al riposo.È un'Olbia da assalto che strappa applausi sugli spalti e in campo mostra carattere da vendere. Pitzalis gioca da veterano, Muroni aspira e pulisce qualsiasi pallone vagante, Bellodi e Iotti due rocce. La Carrarese ci prova invano, i bianchi invece iniziano a sciupare palle gol a ripetizione. Filippi innesta forze fresche allo scoccare dell'ora di gioco, mandando dentro Ogunseye e Vallocchia per Peralta e Biancu. Al 69' un generosissimo Ceter resiste alla carica di Ricci e tenta un pallonetto che Borra, bravo in uscita, intercetta in fase montante. Al 77' ci prova Ogunseye (tiro strozzato), mentre all'81' dopo qualche tentativo inoffensivo, la Carrarese produce un debole colpo di testa di Latte Lath. L'Olbia risponde con un nuovo contropiede: Ogunseye lavora bene per Ragatzu che entra in area e si accentra ma perde il tempo per il tiro, mentre Pennington a rimorchio viene murato da Karkalis. All'85' i bianchi ci riprovano, ma né Ceter né Ogunseye, davanti alla porta, riescono a chiudere la gara. Il brivido del palo colpito con un colpo di testa da Ricci L. è il segnale che non bisogna più sbagliare. E così all'ultimo dei quattro minuti di recupero e al quinto tentativo, l'Olbia chiude la gara al con Maffei che, rapace vero, ribatte in rete una respinta del portiere su Ceter.È il gol del 3-1 ed è il gol che chiama il signor Annaloro al triplice fischio. Dopo 94' di ritmi indiavolati e frenetici, l'Olbia ritorna alla vittoria. Una vittoria semplicemente splendida. Sotto un sole che sembra voler anticipare la primavera biancolbiese.OLBIA: Van der Want, Pisano, Bellodi, Iotti, Pitzalis, Biancu (62’ Vallocchia), Muroni, Pennington (87’ Gemmi), Peralta (63’ Ogunseye), Ragatzu (87’ Maffei), Ceter. A disp.: Romboli, Marson, Cotali, Cusumano, Della Bernardina, Bah. All.: Michele Filippi.CARRARESE: Borra, Rosaia (67’ Carissoni), Ricci G., Karkalis, Ricci L., Agyei (52’ Valente), Varone, Tavano (62’ Biasci), Piscopo (52’ Cardoselli), Bentivegna, Maccarone (67’ Latte Lath). A disp.: Mazzini, Rollandi, Alari. All.: Silvio Baldini.ARBITRO: Riccardo Annaloro di Collegno. Assistenti: Ramy Younes di Torino e Francesco Perrelli di IserniaMARCATORI: 16’ Varone (C), 37’ Ragatzu, 47’ Biancu, 94’ MaffeiAMMONITI: 43’ Karkalis, 59’ Biancu, 88’ MaffeiNOTE: Spettatori: 850 (di cui 88 ospiti). Recupero: 1’ pt, 4’ st.