Olbia, pubblicato avviso rimborsi viaggio per gli studenti

L’Assessore alla Pubblica Istruzione, Dr.ssa Sabrina Serra, rende noto agli interessati che è stato pubblicato l’avviso per il rimborso dei titoli di viaggio annuali studenti a.s./accademico 2018-19 e mensile studenti gennaio febbraio 2019.L’avviso e il modulo di domanda è consultabile:- nel sito istituzionale dell’Ente www.comune.olbia.ot.it, sezione Notizie e nell’albo pretorio online;- negli uffici del Settore Servizi alla Persona – Servizio Pubblica Istruzione, via Capo Verde n. 1 c/o Delta Center;- il Servizio Informacittà c/o il Museo archeologico, viale Principe Umberto I Loc. Molo Brin e.mail: informacittaolbia@ctr.it tel 078925139;- nell’ufficio polifunzionale per il cittadino,Via Dante,1.Il termine di presentazione delle domande scade inderogabilmente il 15/04/2019. Responsabile del procedimento Dott.ssa Caterina Fancello tel. 078952151 o all’indirizzo e-mail cfancello@comune.olbia.ot.it