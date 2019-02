Air Italy disponibile a tavolo tecnico con il ministero dei trasporti

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

OLBIA. Air Italy, ha preso nota delle dichiarazioni rese dal Ministro Toninelli durante la sua visita in Sardegna della scorsa settimana, riguardanti in particolare l’apertura di un tavolo tecnico con lo stesso Ministro Toninelli, il Ministro dello sviluppo Economico, Air Italy ed Alitalia, finalizzato a risolvere il problema delle rotte onerate.Air Italy esprime la propria disponibilità a partecipare al tavolo e, ancor più, chiede che questo confronto avvenga il più presto possibile. In attesa che venga fissato l’incontro, Air Italy continua a valutare tutte le opzioni possibili per salvaguardare i propri investimenti ed i propri dipendenti. L'attuazione di eventuali iniziative è posticipata fino a dopo la riunione e le discussioni di cui sopra, con l'obiettivo di poter prendere in considerazione le proposte che ne deriveranno.