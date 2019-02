Ecco la carica dei consiglieri galluresi, potrebbero essere 7 anziché i previsti 6

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Secondo gli ultimi calcoli la Gallura potrebbe esprimere ben 7 consiglieri, uno in più rispetto a quello previsto. Andrea Biancareddu (Udc), Angelo Cocciu ( Forza Italia), Dario Giagoni (Lega), Roberto Li Gioi (Movimento Cinque Stelle), Giuseppe Meloni (Pd), Giovanni Satta (Psd’Az), Giovanni Antonio Satta (Riformatori). Dovrebbe essere loro i consiglieri che varcheranno le soglie del palazzo regionale di via Roma a Cagliari. Dunque cinque consiglieri per la maggioranza e due per la minoranza. Manca ancora l’ufficialità in quanto sono ancora in corso gli spogli nei seggi e mancano ancora i dati definitivi.