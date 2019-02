Derby di Gallura Olbia-Arzachena, dirige Sozza

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Simone Sozza della sezione di Seregno è l'arbitro incaricato per la direzione di Olbia-Arzachena, partita valida per la 29ª giornata di campionato e in programma sabato 2 marzo alle ore 20.30 allo stadio Bruno Nespoli.L'esperto fischietto lombardo, al quarto e ultimo anno di Can Pro e alla 45ª direzione nei professionisti, sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Antonio Catamo di Saronno e Robert Avalos di Legnano. Una terna tutta lombarda, dunque, per la direzione del derby di Gallura, con Sozza chiamato ad arbitrare l'Olbia per la prima volta in carriera.