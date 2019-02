Al via il carnevale olbiese, domenica 3 marzo la prima sfilata

7. Gruppo Pikot , Capigruppo Giovanni deiana e Mirko Cucco : Pop Stars

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, per i piccoli è stato messo in scena "Lo spettacolo del Circo" non mancheranno l truccabimbi, baby dance e frittelle per tutti. Mentre i bambini si divertono gli adulti continuano a lavorare all'interno del grande capannone dedicato posto in zona industriale a Olbia. Sul fronte dei carri cì sono due belle novità: tutti i carri hanno brillantemente superato il collaudo e sono in regola per affrontare le due sfilate del Carnevale Olbiese. La seconda novità è l'ingresso dell'ottavo carro.1. Parco Giochi Isola Bianca , caogruppo Patrizia Moino: Aladin. Nel gruppo tanti bambini, con rispettivi genitori e l'organizzazione affidata alle donne della famiglia Moino, sotto lo sguardo attendo del patrierca Aldo, pignolo progettista e realizzatore dello scheletro del carro. Il gruppo collabora con la scuola di danza Arte Danza diretta da Sabrina Merlo e con Michel Bussu per il Make Up.2. Gruppo Zoops , capogruppo Claudio Guddelmni: La Casa di carta.Un gruppo storico, attivo dal lontano 1985, senza tregua, senza mai rinunciare al piacere della condivisione durante la costruzione e la realizzazione di scenette per meglio intergire con il pubblico.3. Le Chiacchiere , capogruppo Paolo Costi : le Follie del Faraone. oltre duecento figuranti di ogni età,con tanti bambini spesso imegnati nelle danze con le coreografie di Mavi Careddu. Anche per loro tanto impegno prima delle sfilate e la ricerca della perfezione che nel 2017 ha permesso loro di vncere il Trofeo del Carnevale con il carro I Pirati di Mogadiscio.4. Quelli del Parchetto, capigruppo Pietro Stolfo e Roberto Curtu: Casa Horror. Un gruppo di amici affiatati e dediti al lavoro di gruppo. Ogni componente ha un ruolo, per tutti la meta da raggiungere è il divertimento durante i cortei.5. Gli Amici di Zona Bambinu, capigruppo Massimo Mazzone e Michele Sechi : Flintstones, gli Amici di Zona Bambinu direttamente dalla Preistoria. La ricerca costante del divertimento tiene unito il gruppo dal 2005, per loro la vittoria del trofeo nel 2010 con I Puffi con centinaia di figuranti.6. La crew" del gruppo Eterni Secondi :La CrewInsieme dal 2012, per anni si sono presentati come gruppo, ora si presentano con un carro allegorico.8. Euphoria , capogruppo Nicola Piredda: Coco StoriesIl gruppo al momento detiene il trofeo del vincitore conquistato nel 2018 con il carro Passione Oriente. Sono accompagnati dalle coreografie del gruppo Baila. per loro è deeterminante la ricerca dei dettagli,preparano carri in movimento, coloratissimi, capaci di catturare l'attenzione del pubblico.Nei giorni scorsi il Capannone messo a disposizione dei Carrascialai, ha ricevuto la visita di una troupe di Rai 3, che dopo avere realizzato immagini e intervista ha proposto lo speciale all'interno di Buongiorno Sardegna dello scorso 22 Febbraio.Per l'edizione numero diciotto, grande attenzione alla sicurezza quindi niente vetro e bombolette spraySu Carrasegare Olbiesu è organizzato dall'Associazione Amici del Carnevale Olbiese, ha il patrocinio del Comune di Olbia , il sostegno dell'associazione Cuochi di Gallura e di Radio Internazionale Costa Smeralda.