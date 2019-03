L'Olbia perde il derby, Filippi: "Passo indietro"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Per niente soddisfatto di quanto visto in campo, mister Filippi commenta con la consueta schiettezza l'incontro perso dalla sua Olbia contro l'Arzachena: "È fuor di dubbio che oggi è stato fatto un passo indietro rispetto alle partite precedenti. La prestazione non è stata positiva e il risultato finale è una diretta conseguenza. In settimana cercheremo di capire le cause di questa sconfitta, ma è chiaro che abbiamo fatto fatica a entrare in partita e dopo il gol tutto è diventato più difficile".Nella ripresa l'Olbia ha cercato il pareggio non riuscendo tuttavia a impensierire Ruzittu: "Abbiamo fatto leggermente meglio rispetto al primo tempo, ma loro si sono chiusi bene e noi non siamo stati abbastanza lucidi. Nel complesso è stata una gara in cui l'Arzachena non ha giocato e l'Olbia non ha fatto l'Olbia. Perché, a differenza delle gare passate, oggi abbiamo creato una sola occasione e non siamo stati bravi a sfruttare le situazioni sporche. Sapevamo che avremmo trovato un avversario che gioca poco e vive per la ricerca dell'episodio, ma ci è mancata la capacità di fare la partita per come l'avevamo preparata".Filippi batte il chiodo: "Era una partita dove la parola d'ordine era 'fare', ma non siamo stati in grado se non a sporadici sprazzi. Questa squadra può arrivare al risultato solo attraverso la prestazione, snaturarla non porta a niente, ma è evidente che se non riusciamo a imporci in partite come questa significa che c'è ancora da tanto da migliorare. Le assenze un alibi? Nella maniera più assoluta, no. L'Olbia ha una rosa completa con tante soluzioni".