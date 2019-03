Guasto rete idrica Pittulongu, in azione gli operai di Abbanoa

OLBIA. Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono a lavoro nei pressi della zona industriale di Olbia dove è stato riscontrato un guasto improvviso sulla condotta adduttrice che alimenta Pittulongu. L'intervento, che sarà concluso nel pomeriggio, riguarda un tratto di tubatura del diametri di 250 millimetri. L'erogazione all'utenza sarà garantita dalle scorte presenti nei serbatoi. Eventuali cali di pressione potrebbero verificarsi in serata nelle zone a quote più elevate. Sono interessate via Brenta, via Predda Niedda e strade limitrofe nella zona industriale, Pittulongu (Stazzu Pileri) e nel Comune di Golfo Aranci le località Terata, Nodu Pianu, Sos Aranzos e Sottomonte.

Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell'erogazione l'acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.