Attività B&B di Olbia tenute a presentare autodichiarazione attività agli uffici comunali

Si rende noto che, con l’entrata in vigore della L.R. n. 16 del 28/07/2017 (Norme in materia di turismo) e l’approvazione delle direttive di attuazione, di cui alla D.G.R. n. 1/13 del 08/01/2019, tutti i titolari di Bed&breakfast (B&B) sono tenuti a presentare al SUAPE di competenza idonea autodichiarazione per la classificazione delle attività ricettive extra-alberghiere in questione.Pertanto si invitano tutti i titolari e di B&B del Comune di Olbia a voler presentare entro e non oltre il 08/06/2019 l’autodichiarazione dei requisiti attraverso la compilazione del modello F46 reperibile su www.sardegnaimpresa.eu/it/suap nella sezione modulistica. La documentazione, firmata digitalmente, si presenta in via telematica attraverso il portale regionale www.sardegnasuap.it. Si evidenzia che l’attribuzione di un livello di classificazione, ai sensi della L.R. n. 16 del 28/07/2017, è obbligatoria ai fini dello svolgimento dell’attività.