La Dinamo si impone 93-97 in Olanda contro Zz Leiden

OLBIA. È una Dinamo mai doma, che lotta, non si perde d’animo e trova la vittoria sul campo della Vijf Mehial nella sfida di andata del Round of 16 di Fiba Europe Cup contro la formazione olandese del Leiden. Gli uomini di coach Pozzecco subiscono in avvio l’energia dei padroni di casa ma trovano l’allungo fino al +13 a metà del secondo quarto grazie a un attento lavoro a rimbalzo e una buona circolazione di palla. Leiden firma la rimonta ma i giganti chiudono alla seconda sirena avanti (39-42). Il copione si ripete nel secondo tempo: condotti da ottime percentuali al tiro i biancoverdi scappano via nel terzo quarto ma subiscono la reazione olandese. Il finale premia la caparbia e la concretezza dei giganti che, con il gancio sinistro di Cooley e McGee a cronometro fermo, espugnano il parquet olandese 93-97.





Tra le file biancoverdi cinque giocatori in doppia cifra: spicca la doppia doppia di un Jack Cooley determinante nel finale con 21 punti e 10 rimbalzi, decisivo Tyrus McGee, a referto con 19 punti con 5/6 da tre, 8 assist e 4 rimbalzi. Ottimo avvio di Achille Polonara, partito in quintetto, che ha trascinato i suoi nel primo quarto e ha chiuso con 14 punti e 7 rimbalzi. Bene Jaime Smith (12 pt, 5 as), protagonista nel terzo quarto, e Rashawn Thomas (12 pt, 5 rb, 6 as).

Starting five biancoverde con Smith, McGee, Carter, Polonara e Cooley, Leiden risponde con Watson, Simms, Thompson, De Jong e Vette. I padroni di casa firmano il primo break con Simms e Watson, Cooley sblocca gli isolani insieme a McGee. Ma è un ottimo Achille Polonara a trascinare i sassaresi avanti e dopo 5’ è 5-10. I Biancoverdi allungano fino al +7, Leiden accorcia con De Jong. Il reverse di Polonara chiude il primo quarto 13-21.Il Banco, trascinato da Thomas, Spissu e Cooley sigla un parziale di 8-2 e scrive +14. Ma i padroni di casa piazzano un controparziale di 13 punti con Watson e De Jong: il gioco da tre punti di Thompson firma il sorpasso olandese. Reazione biancoverde con Cooley a suonare la carica, seguito da Carter. Punto a punto tra le due squadre, la tripla di McGee manda le due squadre nello spogliatoio sul punteggio di 39-42 per la Dinamo. Al rientro dall’intervallo lungo gli uomini di coach Pozzecco trovano fiducia e continuità in attacco: il Banco bombarda dalla lunga distanza e scappa sul +13 grazie alle prestazioni balistiche di Smith, McGee e Thomas. La compagine olandese prova a riportarsi a contatto con Simms e Ververs ma Polonara ricaccia indietro gli avversari. In chiusura di terzo quarto il Leiden trova un mini break monetizzando il libero su tecnico sanzionato alla panchina sassarese e la tripla di Thompson (65-76). In avvio di ultima frazione i padroni di casa piazzano un break di 6 lunghezze che gli permette di riportare lo svantaggio sotto la doppia cifra. Chiama minuto coach Pozzecco e i suoi escono bene dal timeout con Cooley a cronometro fermo. Smith e Pierre provano a ricacciare indietro gli olandesi, ma gli uomini di coach Franke sono in fiducia e si riportano a un possesso di distanza con Vette dalla lunga distanza. La tripla di De Jong sigla la parità, risponde McGee dai 6.75 e Thomas posterizza Simms. Cooley fa 1/ 2 dalla lunetta, Thompsn firma la nuova parità e quando inizia l’ultimo giro di cronometro è 93 pari. Gancio mancino di Cooley e McGee non sbaglia dalla lunetta con 16’’ da giocare. La Dinamo si impone nella sfida di andata per 93-97: l’appuntamento per il ritorno è fissato mercoledì prossimo al PalaSerradimigni.

Sala stampa. Coach Gianmarco Pozzecco commenta così la vittoria dei suoi: “Sono contento della vittoria di oggi, era importante vincere anche se avremmo potuto chiudere la partita un po’ prima. Leiden è il genere di squadra che gioca una pallacanestro veloce e con grande fiducia. Nel secondo tempo hanno fatto 8/14 da tre, alzando il ritmo e aprendo di più il campo. Potevamo chiudere la partita prima e oggi avere un margine un po’ più consistente ma alla fine volevamo vincere a tutti i costi anche per il morale dei ragazzi. Noi stiamo migliorando su alcuni aspetti e secondo me si è visto già domenica ma abbiamo ancora tanto da lavorare: stiamo crescendo sotto l’aspetto difensivo e dobbiamo essere più bravi a sfruttare il nostro vantaggio a rimbalzo”.





Zz Leiden 93 - Dinamo Banco di Sardegna 97

Parziali: 13-21; 26-21; 26-34; 28-21.

Progressivi: 13-21; 39-42; 65-76; 93-97.

Zzz Leiden. Ververs 5, Polman, De Randamie 3, Watson 25, Kherrazzi, Khoeler, Simms 9, Thompson 25, De Jong 15, Vette 11. All. Rolf Franke

Dinamo Banco di Sardegna. Spissu 6, Smith 12, McGee 19, Carter 4 , Devecchi , Magro, Pierre 7, Gentile , Thomas 12, Polonara 14, Diop 2, Cooley 21. All. Gianmarco Pozzecco.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione