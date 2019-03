A La Maddalena attivato il laboratorio di urologia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Ats – Assl Olbia intensifica l’attiva ambulatoriale all’ospedale di La Maddalena con l’apertura dell’ambulatorio di Urologia. Il servizio verrà assicurato, in questa fase, a cadenza settimanale e garantirà una media di otto visite a seduta.Nella giornata di ieri si è svolta al “Paolo Merlo” la prima seduta di diagnostica urologica di primo livello, che prevede oltre alle visite urologiche, l’anamnesi e l’ecografia dell’apparato urinario, transrettale e genitale. Un’attività rivolta principalmente a pazienti anziani con problemi di ipertrofia prostatica benigna ma assicura anche attività di prevenzione per il cancro della prostata e controlli di follow-up in seguito a tumore alla prostata, oltre a calcolosi renale e infezioni delle vie urinarie in particolare nelle donne.L’ambulatorio si trova al piano terra della struttura ospedaliera, presso l’ambulatorio chirurgico del Pronto Soccorso, con ingresso dal laboratorio analisi.L’attività, fortemente voluta dalla Direzione di Ats-Assl Olbia, è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra gli specialisti della Direzione medica, del Dipartimento di Chirurgia e del Distretto di Olbia, verrà presto potenziata con l’arrivo dell’uroflussimetro, che consentirà di effettuare una prima valutazione funzionale delle basse vie urinarie. Per prenotare le visite è possibile contattare il Centro Unico di Prenotazione dell’Ats componendo da rete fissa il numero verde gratuito 1533, o chiamando da cellulare i numeri 0789 53659 – 53692.