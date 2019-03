Gran finale del carnevale arzachenese, ecco com'è andata

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il Carnevale Arzachenese è stato organizzato dal comitato Chissi di Lu Carrasciali con patrocinio e finanziamento del Comune di Arzachena. L’evento si è concluso con la proclamazione dei vincitori dei concorsi per il miglior carro, conquistato da Il Grinch; il miglior gruppo mascherato, vinto da Li Parabattuli; miglior costume, assegnato ad Up; migliore coreografia, aggiudicato a Joker e Suicide squad; migliore macchina vinto da Stagioni e Natura. La menzione speciale è andata alla coppia Mary Poppins e Spazzacamino. Queste le preferenze espresse dalla giuria formata dal pittore Bob Marongiu, dall’ingegnere Manuel Marotto e dall’insegnante di danza Nathalie Chiodino.Il programma ha preso il via lo scorso 28 febbraio e ha proposto gli appuntamenti più amati dagli arzachenesi di ogni età come la degustazione delle ricette tipiche Fai e Laldu e Li frisgioli, la musica per adulti e ragazzi, l’animazione per bambini con le mascotte dei cartoni animati e, ovviamente, le tre sfilate dei carri allegorici. .Questo carnevale è stato caratterizzato per la prima volta da una particolare attenzione all’ambiente. .