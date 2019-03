Il comune di Arzachena cerca immobili per il nuovo asilo nido

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il Comune di Arzachena ha pubblicato un avviso esplorativo per verificare la disponibilità di immobili in locazione nel territorio comunale da adibire ad asilo nido per rispondere alle esigenze delle tante famiglie in lista d’attesa. Fino alle ore 13.00 del 8 aprile 2019 è possibile consegnare a mano o inviare il modulo al Comune all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comunearzachena.it. .L’avviso ha lo scopo di raccogliere manifestazioni di interesse di privati per la locazione di immobili con metratura minima di 250 metri quadri. I lavori di adeguamento della struttura sono a carico del locatario. Tra i requisiti richiesti c’è la presenza di un’area esterna da destinare a giardino per attività ludiche e l’accessibilità dell’edificio ai diversamente abili.L’avviso completo è disponibile sul sito www.comunearzachena.it.