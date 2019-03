Domani la Dinamo in Fiba Europe Cup, Pozzecco: "Dobbiamo crescere in difesa"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

con il +4 scritto all’andata. Leiden si è rivelato un avversario ostico e la sfida di domani rappresenta un crocevia importante per il prosieguo del cammino in Coppa: “Affrontiamo una squadra che può contare su un quintetto forte _analizza coach Pozzecco_, che non ha molte rotazioni ma gioca con fiducia ed energia, sono primi nel loro campionato e sicuramente sono in gas. Noi dovremo essere bravi a togliergli questa sfrontatezza e confidenza nel gioco. La chiave domani sarà difendere bene sugli esterni, chiudendo il contropiede e impedendogli di aprire il campo”.. Come ho già detto noi siamo in corso d’opera e stiamo lavorando su alcune dinamiche che dobbiamo affinare, soprattutto dl punto di vista difensivo perché offensivamente stiamo giocando bene _spiega il tecnico biancoblu_; mi sorprende che le nostre difficoltà siano di questo genere perché mi ritengo un allenatore più difensivista. Sappiamo che i meccanismi della difesa sono automatismi che si costruiscono in allenamento. Lunedì abbiamo iniziato un lavoro diverso e sfrutteremo questi giorni a casa per lavorare con continuità, è un momento delicato e sappiamo di non avere il tempo per lavorare come vorremmo ma siamo tutti pronti a dare il massimo. Ci attendono tutte sfide importanti e ne siamo consapevoli”.Il debutto come allenatore in una coppa continentale di mercoledì scorso è stato molto positivo per il Poz: “Sono molto contento di aver esordito con una vittoria, alla fin fine è quello che conta. Ma sono davvero grato per questa opportunità”.Dall’altra parte del tabellone la sfida è apertissima tra il Pinar Kasiyaka e BK Ventspils: nella sfida di andata i lettoni si sono imposti di misura (76-78), il tecnico del Banco però preferisce non guardare al possibile avversario del prossimo turni: “Penso che la partita di domani sia tutt’altro che facile quindi resto focalizzato unicamente sulla sfida di domani di ritorno del Round of 16”.