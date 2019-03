Air Italy continuerà a volare da Olbia su Roma e Milano

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Air Italy rimarrà a Olbia e coprirà le rotte da Olbia a Roma e Milano. A darne notizia lo stesso numero uno, Rossen Dimitrov chied operating officer, che ha incontrato i dipendenti nell’aeroporti Costa Smeralda. La decisione è arrivata dopo settimane di trattative e richieste di rassicurazioni sul futuro della compagnia a Olbia dopo l’aggiudicazione delle rotte in continuità territoriale da parte di Alitalia. La copertura, come dichiarato da Dimitrov, resterà in piedi per un anno.