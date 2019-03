Stop a Boeing 737Max 8 anche in Italia a partire dalle 21

OLBIA. Anche l’Italia blocca lo spazio aereo ai boeing 737 MAx8 dopo la decisione di Regno Unito, Francia e Germania in seguito alla tragedia aerea di Addis Abeba. L’Enac, l’ente nazionale dell’aviazione civile, ha disposto il blocco degli aeromobili a partire dalle 21 di stasera. Lo stesso provvedimento era stato adottato anche da Cina, Etiopia, Australia, Singapore. L’agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) starebbe per emanare il provvedimento. Sono circa 24 le compagnie che hanno lasciato 140 velivoli a terra.







Rimarranno dunque a terra i tre 737 Max8 della compagnia Air Italy che operano anche su Olbia fino a nuove comunicazioni delle agenzie preposte.











