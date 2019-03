Allerta Meteo in Gallura per vento forte e mareggiate

OLBIA. L'allerta per venti forti e mareggiate è stata diramata dalla protezione civile regionale e partirà dalle 22 di stasera fino alle 20 di venerdì prossimo. Nel corso del pomeriggio e della serata di oggi, mercoledì 13 marzo, venti da nord-ovest in intensificazione sulle coste settentrionali ed occidentali dell’isola, fino a forti. Dalle prime ore di domani, giovedì 14 marzo, e per tutta la mattinata del giorno seguente, venerdì 15 marzo, sono previsti venti da nord-ovest di forte intensità su tutta la Sardegna, con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte sulle zone costiere settentrionali ed occidentali e anche sulle zone montuose dell’isola.







Dal pomeriggio di venerdì si assisterà ad una progressiva attenuazione dei venti su tutto il territorio, ad eccezione delle coste della Gallura, arcipelago della Maddalena e Bocche di Bonifacio, dove saranno ancora possibili venti forti con raffiche fino a burrasca. Dalla tarda serata di oggi e fino alla serata di venerdì saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte.

