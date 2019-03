La Dinamo trionfa in Fiba Europe Cup 94-68 contro Leiden

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nel secondo tempo è showtime sassarese: gli uomini di coach Pozzecco, trascinati da un super Rashawn Thomas autore del suo high career (40 punti), dilagano e staccano il biglietto per la sfida dei quarti: avversario designato il Pinar Karsiyaka. Quarter finals al via la prossima settimana con l'andata in agenda mercoledì 20 in Turchia e il ritorno in programma nelle mura amiche del PalaSerradimigni il 27 marzo.Leiden accorcia con Vette e Venvers. Reazione sassarese con Thomas in doppia cifra; gli ospiti trovano il break nell’ultimo giro di cronometro e chiudono la prima frazione a un possesso di distanza (25-22). Botta e risposta tra Gentile e Watson in avvio di secondo quarto: Leiden si riporta in parità con Vette dall’arco. È Thomas a sbloccare i padroni di casa e firmare l’allungo sassarese: McGee con una prodezza atletica stoppa Watson e il Palazzetto si infiamma. Le due squadre si sfidano punto a punto, la tripla di Spissu manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 42-39. Nella terza frazione il Banco trova energia e continuità in attacco, scrivendo il vantaggio in doppia cifra. Ad aprire le danze nella seconda metà di gara è ancora Thomas, ormai a quota 24 punti. Leiden prova a rimanere a contatto con Watson e Thompson ma i giganti piazzano un break di 12-0 che gli consegna il controllo della gara (62-51). Gli ospiti accorciano in avvio di ultimo periodo e riducono il gap sotto la doppia cifra, Thomas supera l’high stagionale e il canestro and one di Gentile dice nuovo +12 biancoverde. Un incredibile Rashawn Thomas trascina i biancoverdi: il copione degli ultimi minuti non cambia, il Banco scappa via e Leiden insegue. Finisce 94–68: i ragazzi di coach Pozzecco staccano il biglietto per i Quarter Finals.Se dovessi dare un nome a questa partita direi Rashawn Thomas che questa sera ha davvero dominato segnando 40 punti e catturando 16 rimbalzi. Noi sapevamo che non sarebbe stato facile venire a giocare qui, con lo svantaggio di quattro lunghezze dell’andata, ma volevamo dare tutto per provare a sovvertire la serie. Siamo riusciti a rimanere a contatto nel primo tempo, anche riportandoci in partita quando Sassari ha provato a scappare via. Nel secondo invece abbiamo subito la loro aggressività e una volta andati sotto la doppia cifra abbiamo fatto fatica in entrambe le metà del campo”.a quando sono arrivato abbiamo vinto tre partite e perse tre, credo che i bilanci si facciano alla fine, ma oggi abbiamo dato degli importanti segnali di crescita. Sono soddisfatto di alcuni giocatori, questa sera dire Rashawn Thomas sembra quasi banale ma ha davvero dominato, ma credo sia importante puntare anche su quei ragazzi che in questo momento hanno meno fiducia. È importante che McGee, Smith ci diano sempre questo contributo, ma sono davvero felice dell’apporto di Gentile e Spissu”.L’ala della Dinamo Rashawn Thomas: “Sono molto contento di questa grande vittoria di squadra. Sapevamo che sarebbe stata una vera battaglia e siamo stati bravi a fare la nostra gara. Nel primo quarto siamo partiti un po’ deboli e poi quando nel secondo quarto siamo stati agganciati siamo stati bravi a non disunirci e a riprendere la gara in mano. Questo successo è il frutto del grande lavoro che stiamo facendo con la soddisfazione di aver passato il turno in questa coppa”.Parziali: 25-22; 17-17; 10-12; 32-17.Progressivi: 25-22; 42-39; 62-51; 94-68.Dinamo Banco di Sardegna. Spissu 6, Smith 14, McGee 12, Carter 4, Devecchi, Magro, Pierre, Gentile 9, Thomas 40, Polonara , Diop, Cooley 9. All. Gianmarco Pozzecco.Zzz Leiden. Ververs 9, Polman, De Randamie 4, Watson 16, Kherrazzi 2, Khoeler, Simms 2, Thompson 21, De Jong, Vette 14. All. Franke