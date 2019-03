Domenica a Olbia il concerto Piano solo di Giovanni Guidi

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

con il patrocinio del Comune di Olbia Assessorato alla cultura e ISRE. Vuole essere un omaggio alla Sardegna che in questo momento lo ospita e una presentazione in anteprima del nuovo lavoro prima della lunga tournee che lo attende in giro per il mondo. L'ingresso è libero.Chi èNasce a Foligno nel 1985. Frequentando i seminari estivi di Siena, viene notato da Enrico Rava, che lo inserisce nel gruppo Rava Under 21, trasformatosi in seguito in Rava New Generation. Con quest’ultimo gruppo ha inciso nel 2006, nel 2010 e nel 2016 tre Cd per l’Editoriale l’Espresso.Attualmente , oltre alla collaborazione con Enrico Rava, al duo “Closer” con Daniele Di Bonaventura al bandoneon , al trio con Matthew Herbert ed Enrico Rava, al gruppo ” Drive” con cui si esibisce al fender rhodes insieme a Joe Rehmer al basso elettrico e Federico Scettri alla batteria e con cui ha pubblicato il disco omonimo per l’Auand Records nel Maggio 2018 , al quintetto ” Not A What” che co-dirige con Fabrizio Bosso e che comprende Aaron Burnett al sax tenore, Dezron Douglas al contrabbasso e Joe Dyson alla batteria, è leader di propri gruppi : il trio con Thomas Morgan e Joe Lobo, a cui,nell’album ” Avec Le Temps” (ECM) in uscita il 15 Marzo 2019.Questo di Olbia è il primo concerto “solo” di Giovanni Guidi dopo l’uscita del suo CD. In disco che si muove lungo coordinate artistiche che suscitano un impatto immediato, con particolare enfasi sul personalissimo aspetto melodico e lirico, ma che non disdegna ampie digressioni in territori più imprevedibili e meno esplorati.Il disco è dedicato al grande cantautore francese Leo Ferrè, vissuto a lungo in Toscana. Suo è il brano “Avec Le Temps”, che è uno dei più toccanti ed anche più famosi del suo repertorio.