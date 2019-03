Consiglio comunale a Olbia convocato per giovedì 21 marzo alle 16

E' stato appena convocato il prossimo consiglio comunale che si terrà il prossimo giovedì 21 marzo alle 16 nella sede delle adunanze consiliari a Poltu Quadu. Tra i punti all'ordine del giorno la ratifica del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019/2021, l'adesione al secondo manifesto sui diritti delle donne e delle ragazze con disabilità bell'Unione Europea, l'approvazione del nuovo regolamento della scuola civica di musica, la modifica della disciplina Concernente le Autorità di sistema portuale, finalizzata alla reintroduzione dei Sindaci (o rappresentanti politici delle Amministrazioni) nel Comitato di gestione portuale, il trasferimento in piazza Nassirya del mercato riservato agli imprenditori agricoli, richiesta di permuta aree e contestuale variante semplificata al PDL della zona C loc. Sa Marinedda. Ditta Gallerie Commerciali Sardegna srl, regolamento assegnazione spazi espositivi per le opere dell'ingegno all'interno del mercato di San Pantaleo.