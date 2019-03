Olbia-Pisa, le parole di mister Filippi

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Forse potevamo essere più scaltri nel capitalizzare le occasioni create, ma oggi, con questo Pisa, non era semplice giocare. Ci abbiamo provato, siamo rimasti in gara sino alla fine e anche se negli ultimi 15' si è giocato davvero poco per via delle tante interruzioni, il risultato finale è giusto. Contro squadre di questa levatura, si può vincere se si arriva all'impegno al massimo della propria forza facendo percepire all'avversario la propria presenza in ogni frangente della gara. Noi abbiamo lottato e provato a fare il nostro, ma oggi, il Pisa, aveva probabilmente più motore di noi".Rispetto alle precedenti partite, non siamo stati capaci di mettere aggressività nella metà campo avversaria e alla lunga questo ha pesato. Il gol subito? Dovrei rivederlo, ma credo che ci siano più meriti del Pisa che demeriti nostri. Gucher ha messo dentro una palla perfetta che ha scavalcato la nostra linea. Peccato, perché sullo 0-0 anche noi avevamo avuto un'occasione limpida su palla inattiva".