Gli studenti di Tonara in visita agli impianti di Spiritu Santu

Gli alunni del quarto anno dell’Istituto Tecnico Industriale di Tonara “Antonio Gramsci” visiteranno domani gli impianti di Spiritu Santu gestiti dal Cipnes, come da esplicita richiesta avanzata dalla scuola.Accompagnati dalla docente Dina Orunesu, i ragazzi saranno ricevuti nella sede del Cipnes dal responsabile della struttura ing. Gianni Maurelli e attorno alle 11,45 raggiungeranno il sito per una visita guidata.Alle 13 gli studenti ritorneranno in sede dove sarà allestito un buffet preparato per loro al bar "INSULA Café". Nell’occasione, il Cipnes fa presente che, qualora altri istituti scolastici volessero compiere delle visite all’impianto di “Spiritu Santu”, l’Ente è ampiamente disponibile ad accogliere la loro richiesta in tempi brevi. Info allo 0789/597125 - g.maurelli@cipnes.it