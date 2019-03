Al via la sfida in Europe Cup della Dinamo contro il Pinar

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

: una sfida su un campo caldo che i giganti conoscono bene, dopo averlo espugnato nella passata stagione nella regular season di Basketball Champions League. Per Devecchi e compagni, carichi dalla vittoria in campionato di domenica scorsa su Pistoia, l’obiettivo è partire bene provano a strappare la vittoria già nella sfida di andata per poi giocarsi tutto nel ritorno con il fattore campo a favore. L’avversario, come sottolineato anche da coach Pozzecco, è una squadra quadrata composta da giocatori esperti e servirà una Dinamo tenace, aggressiva e determinata per strappare la vittoria in terra turca.Forza giganti!L’avversario: Pinar Karsiyaka. Vecchia conoscenza della Dinamo Banco di Sardegna, che lo scorso anno ha incontrato i turchi nella regular season di Basketball Champions League, il Pinar lo scorso anno ha chiuso il cammino nella seconda competizione continentale ai quarti di finale. Quest’anno è stata inserita nel gruppo C della regular season di Fiba Europe Cup dove ha chiuso al secondo posto dietro Donar Groningen, con 4 vittorie e 2 sconfitte. Nel secondo round si è qualificata agli ottavi con 3 vittorie e altrettante sconfitte come seconda forza del gruppo I. Agli ottavi gli uomini di coach Bauermann hanno ribaltato la sconfitta rimediata in Lettonia contro Ventspils (76-78), imponendosi nel ritorno in casa 70-65 trascinati dalla doppia doppia di Assem Marei (23 pt e 17 rb). Il roster è un sapiente mix di giocatori nazionali turchi e americani. Il play è lo statunitense Sek Henry, già visto in Italia a Brindisi e Capo d’Orlando nella stagione 2014-2015, che viaggia a una media di 16.9 punti e 4.9 assist a gara, coadiuvato dalla guardia classe 1990 Birkan Batuk ed Erving Walker. Nello spot di ala troviamo il principale terminale offensivo del Pinar: l’egiziano Assem Marei, che finora ha fatto registrare 13.8 punti, 9.7 rimbalzi e 19.4 di efficiency a partita. In maglia Pinar anche Chris Evans, vecchia conoscenza del campionato italiano visto a Scafati e Trapani ed ex Monaco, e il centro nazionale Ilkan Karaman. Il backup del play è Berk Ugurlu, e dalla panchina il tecnico tedesco può contare sul supporto di pedine dall’alto potenziale offensivo.Diretta su Dinamo Tv. Il match con i turchi del Pinar Karsiyaka sarà trasmessa in diretta su Dinamo tv grazie alla collaborazione con Directa Sport con la telecronaca di Roberto Rubiu. Sarà possibile vedere il match su Dinamo Tv, su www.dinamobasket.com e sulla pagina ufficiale Facebook del club Dinamo Sassari Official.Diretta in Club House. La sfida con il Pinar sarà trasmessa in diretta nella Club House di via Nenni: ingresso libero, è necessario prenotare il proprio posto chiamando allo 079275075 (8-13) oppure inviando un messaggio sulla pagina Dinamo Sassari Official.