A Olbia venerdì 29 lo spettacolo teatrale "Io di chi sono?"

– Compagnia Bocheteatro, organizzato dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Olbia, in qualità di Ente Capoambito del Distretto Sanitario di Olbia, e dal Centro Servizi per la Famiglia – PLUS di Olbia.«Si tratta di uno spettacolo che nasce da un profondo interesse per l’affido familiare: è un racconto che si riconduce all’esperienza personale dell’autrice ed interprete, oltre che ai vari racconti, libri e documenti che trattano questo tema ancora così poco conosciuto. – afferma l’Assessore ai Servizi Sociali Simonetta Lai – Tale iniziativa nasce dall’esigenza di sensibilizzare i nostri concittadini al tema dell’accoglienza e suscitare interesse nell’affidamento familiare. Si intende così promuovere il Centro Servizi per la Famiglia, servizio intercomunale gratuito finalizzato alla promozione delle competenze genitoriali mediante azioni di sostegno delle relazioni con un’attenzione particolare alle crisi familiari come separazione, divorzio e affidamento dei figli. Si intende inoltre valorizzare le “famiglie risorsa”, affidatarie ed adottive».“Io chi sono?” è una lunga confessione con la madre mancata, in cui l’interprete assume in sé tutte le vicende e i volti di quei bambini senza casa e senza genitori per restituirci con tenerezza e leggerezza, ironia e cruda sincerità quelle piccole vite, che appaiono infinite e senza tempo. Traspare dunque il bisogno e l’urgenza di raccontare quell’esperienza attraverso sogni, pensieri, immagini, frasi, appunti e brevi quadri intimi e personali.L’evento è gratuito e aperto a tutti.