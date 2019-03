Mobilità a due ruote a Olbia, prosegue il progetto Cyclewalk

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Proseguono le attività del progetto CYCLEWALK, co-finanziato dal programma Europeo Interreg Europe 2014 – 2020 e che giunge al suo terzo anno. Diversi i Paesi europei coinvolti: Austria, Italia, Lituania, Olanda, Romania, Slovenia. L'attività principale del progetto Cyclewalk è lo scambio di buone pratiche al fine di migliorare i criteri di qualità delle infrastrutture di mobilità sostenibile, sia ciclabili che pedonali. Uno degli obiettivi è attuare un cambio di prospettiva, promuovendo l'utilizzo della bicicletta nella vita quotidiana da parte dei cittadini di Olbia.Incontri internazionali si alternano ad eventi organizzati sul territorio. All’inizio del mese di marzo si è tenuto l’incontro con gli stakeholders, ovvero i portatori di interesse. Durante l’incontro è stata fatta un’esercitazione per raccogliere informazioni sulle bone pratiche, sia ai fini degli output di progetto, ovvero tutte le attività necessarie per la sua realizzazione, che per la visita studio che si terrà il prossimo di settembre, in cui Olbia ospiterà finalmente gli altri partners.I partecipanti sono stati suddivisi in tre diversi gruppi e si è chiesto loro di immaginare scenari futuri, con esempi positivi e negativi rispetto all’applicazione delle buone pratiche relative alla mobilità sostenibile. Inoltre e si è chiesto loro di tracciare un possibile percorso dove accompagnare i partners di progetto durante la visita studio. I risultati sono sati molto interessanti, dimostrando che le attività stimolanti sono sempre proficue per il raggiungimento degli obiettivi. Tra le varie cose emerse durante l’incontro, la necessità di riscoprire il nostro territorio attraverso l’utilizzo di mezzi sostenibili e valorizzando e promuovendo ciò che di bello già c’è: la natura in primis, ma anche i nostri siti archeologici i gli altri luoghi d’interesse.Link al progetto:www.interregeurope.eu/cyclewalk/https://www.facebook.com/eucyclewalk/https://twitter.com/eucyclewalk