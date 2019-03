A Berchidda nuovo medico di medicina generale, in servizio da lunedì 8 aprile

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

In seguito alle varie richieste dell’amministrazione comunale e della popolazione, l’Ats-Assl Olbia ha assegnato un nuovo medico di assistenza primaria nell’ambito territoriale di Monti-Berchidda-Oscriri, che andrà a coprire il posto lasciato vacante dal 2014: si tratta della dottoressa Antonella Cancedda, che sarà presente nel comune di Berchidda due volte alla settimana.Dal 08 aprile prossimo, la dottoressa Cancedda, sarà operativa a Berchidda presso il poliambulatorio locale nelle seguenti giornate:- Martedì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00- Giovedì, dalle ore 15.30 alle 18.30In totale accordo con l’amministrazione comunale di Berchidda, nell’intento di ridurre il disagio alla popolazione coinvolta, andando quindi ad evitare il viaggio soprattutto alla popolazione più anziana o con difficoltà, la Ats-Assl di Olbia, nel mese di aprile, aprirà in via provvisoria uno sportello di “Scelta e revoche” nel comune di Berchidda.Ulteriori informazioni su orari e giornate di apertura verranno fornite in seguito.I cittadini, non prima di lunedì 8 aprile, potranno effettuare la propria scelta anche nell’“Ufficio Scelte e Revoche” di Olbia e online attraverso la Tessera Sanitaria, con funzione di Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).