Incendio nelle campagne di Arzachena, in azione i vigili del fuoco

OLBIA. La squadra 12A del distaccamento di Arzachena, su richiesta della salaoperativa del Comando Provinciale di Sassari, è intervenuta ieri mattinaintorno alle 11.30 per l'incendio di circa un ettaro di sterpaglie neipressi del paese, in località Cascioni. Il rogo è stato prontamentespento, prima che si avvicinasse pericolosamente ad alcune case, la zonainteressata bonificata e messa in sicurezza.