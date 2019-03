Alluvione 2013 a Olbia, ecco l'elenco dei beneficiari dei contributi regionali

«Una volta ricevuti i dati, l’Amministrazione provvederà immediatamente all’erogazione del contributo. – afferma il Sindaco Settimo Nizzi – Siamo consapevoli delle enormi difficoltà che i nostri concittadini hanno dovuto affrontare in questi ultimi anni: lo stanziamento dei fondi offrirà un po’ di sollievo alle numerose famiglie olbiesi che hanno avuto accesso ai contributi. Invitiamo i soggetti in elenco a provvedere al più presto all’invio di quanto richiesto in modo da poter ottenere più celermente possibile il versamento».







L’elenco dei soggetti definitivamente ammessi al contributo regionale della Regione Autonoma della Sardegna di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 66/32 del 2015 “Contributo alluvione immobili ad uso abitativo e beni immobili” è stato approvato con determinazione n. 1297 del 25/03/2019.Tutti i soggetti beneficiari dovranno ora trasmettere le proprie coordinate bancarie e la documentazione contabile (solo nel caso di soggetti che non hanno ancora concluso i lavori di ripristino) all’indirizzo e-mail: contributi.alluv2013@comune.olbia.ot.it.