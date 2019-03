Olbia-Lucchese questo pomeriggio alle 14.30: ecco i convocati

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Preparazione ultimata. Ora il riposo finalizzato al raggiungimento della massima carica mentale. Oggi, alle 14:30, c'è una battaglia da combattere.L'Olbia è anzitutto determinata. A ripetere la prestazione di Pistoia e a restituire al popolo del Nespoli una grande gioia. E secondariamente, ma solo in ordine di elenco, totalmente concentrata verso l'obiettivo di battere la Lucchese e continuare a scalare le cime della classifica.L'unico assente di giornata sarà Pennington, fermato dal giudice sportivo per un turno. Il resto della truppa di Guardiani del Faro, apparsi in grande condizione nel corso della settimana, è abile a arruolabile e mister Filippi ha diramato una lista di 20 giocatori convocati. Di seguito l'elenco completo:PORTIERILeonardo MARSON, Thomas ROMBOLI, Maarten VAN DER WANTDIFENSORIGabriele BELLODI, Matteo COTALI, Gabriele DALLA BERNARDINA, Luca IOTTI, Simone PINNA, Francesco PISANO, Mattia PITZALISCENTROCAMPISTIARoberto BIANCU, Fabrizio CALIGARA, Filippo GEMMI, Mattia MURONI, Diego PERALTA, Andrea VALLOCCHIAATTACCANTIDamir CETER, Claudio MAFFEI, Roberto OGUNSEYE, Daniele RAGATZU