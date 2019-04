Daniele Silvestri in concerto per Pasquetta ad Arzachena

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il tradizionale concerto di Pasquetta nel borgo di Cannigione inaugura la stagione turistica ad Arzachena con il cantautore Daniele Silvestri. Il vincitore del premio della critica “Mia Martini” all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Argentovivo calcherà il palco allestito al parco Riva Azzurra lunedì 22 aprile, dalle 17.00, per due ore di spettacolo fronte mare. Con i grandi eventi nei periodi di spalla, l’Amministrazione comunale punta ad attrarre migliaia di visitatori e ad ampliare il ventaglio dell’offerta turistica e culturale. L’organizzazione è firmata dalla Icnosound di Cagliari, mentre finanziamento e patrocino sono a cura del sindaco Roberto Ragnedda, impegnato in prima persona nella delega al Turismo, e del delegato alla Cultura e Spettacolo, Valentina Geromino."Un artista conosciuto e apprezzato da un pubblico trasversale da oltre 25 anni. Daniele Silvestri continua a caratterizzarsi per l'intensità e l'attualità dei suoi testi, pluripremiati, oltreché per un ritmo sempre riconoscibile e coinvolgente: l’ideale per un evento come il concerto di Pasquetta che rappresenta per Arzachena uno dei più importanti appuntamenti dell’anno con la musica – dichiara Geromino -. Visto il positivo riscontro di pubblico degli anni precedenti, anche questa volta ospitiamo la manifestazione al parco Riva Azzurra, una location che crea un connubio perfetto tra esigenze logistiche e una scenografia naturale mozzafiato per una giornata di divertimento assicurat"..Daniele Silvestri, con il disco Scusa se non piango pronto per il lancio, ha esordito nel 1994 con l’album che porta il suo nome. Tra i singoli più noti Salirò, La Paranza, Aria, Le cose che abbiamo in comune, Ho bisogno di te, A bocca chiusa e L’amore (non) esiste tratto dall’album prodotto nel 2014 insieme a Niccolò Fabi e Max Gazzè.Lo scorso anno è stato il gruppo milanese Le Vibrazioni a portare oltre 5 mila spettatori al parco Riva Azzurra. Molti di più hanno celebrato la giornata di Pasquetta nel borgo e nelle località limitrofe.Il concerto è a ingresso gratuito. Maggiori dettagli sugli eventi collaterali dedicati ai bambini e all’enogastronomia saranno comunicati nei prossimi giorni insieme alle disposizioni in materia di sicurezza.