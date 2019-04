Esplosione davanti all'agenzia immobiliare del sindaco di Palau: è un attentato

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Attentato dinamitardo questa notte a Palau ai danni di un’agenzia immobiliare di proprietà del sindaco di Palau, Franco Manna. L’esplosivo è stato piazzato sui gradini d’ingresso del negozio nel pieno centro cittadino. Non sono da registrare danni se non al gradino dove è stato piazzato l’ordigno rudimentale. Sul posto gli uomini dell’Arma della stazione di Palau e del reparto territoriale di Olbia che stanno seguendo le indagini per capire il movente del gesto.