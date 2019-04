Mister Filippi firma anche per il prossimo anno

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il tecnico e il club hanno rinnovato l’accordo esistente con opzione di prolungamento per la stagione 2020/2021 dando così continuità a un rapporto professionale iniziato nell'estate del 2016.Conosco mister Filippi sin dal primo giorno in cui sono entrato nel modo del calcio e so quanto, da tecnico, si impegni a crescere e migliorarsi giorno dopo giorno. Un obiettivo, questo, che deve sempre contraddistinguere il nostro Club a tutti i livelli. Al mister e a tutto lo staff va il più grosso in bocca in al lupo per la prosecuzione della loro attività con l'Olbia Calcio".