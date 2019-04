Questo pomeriggio consiglio comunale a Olbia su crisi continuità territoriale aerea

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Questo pomeriggio alle 18 è stato convocato un consiglio comunale con seduta infomale aperta, per discutere degli aspetti sociali e occupazionali in seguito ai problemi causati dalla continuitò territoriale. Air Italy e Alitalia si contendono la base di Olbia per i voli in continuità territoriale senza compensazione. al momento la soluzione sembra ancora lontana. Il presidente della Regione, Solinas ha proposto una soluzione alternativa: ad Air Italy le tratte prevista dal bando di continuità e ad Alitalia le rotte aggiuntive. Entro le 15 le compagnie diranno la loro. Sul piatto della bilancia i posti di lavoro dei dipendenti di Air Italy a Olbia. La compagnia del Qatar potrebbe lasciare Olbia qualora Alitalia decidesse di andare avanti e accaparrarsi le rotte in continuità.