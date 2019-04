L'Olbia ritorna in campo per preparare la sfida con il Piacenza

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sabato, al "Garilli", i bianchi sfideranno il Piacenza, vicecapolista del girone a una sola lunghezza di distanza dalla vetta occupata dall'Entella.Perché l'obiettivo resta quello di chiudere nel migliore dei modi la stagione, magari andando a fare lo sgambetto a una squadra che mercoledì, proprio nel recupero contro l'Entella, andrà a giocarci gran parte delle chance di agguantare primo posto e promozione diretta in Serie B.Per la sfida ai biancorossi, che all'andata si imposero al Nespoli di misura con cinismo e solidità, il tecnico non potrà contare su Vallocchia, espulso per doppia ammonizione nell'ultimo impegno e per questo squalificato per un turno dal giudice sportivo, mentre restano da valutare le condizioni di Caligara.