La Dinamo under 14 vince il Torneo Banco di Sardegna a Olbia

Una entusiasmante tre-giorni di basket giovanile che ha premiato l’impegno dei ragazzi e delle società che ne hanno preso parte rendendo ancora una volta speciale la manifestazione ormai classica promossa dal main sponsor biancoblu Banco di Sardegna. A consegnare i premi i dirigenti responsabili delle Giovanili e del Minibasket della Dinamo, Giovanni Piras e Roberta La Mattina, e il presidente della Hertz Dinamo Academy Giovanni Zucca.



© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Mvp della manifestazione Tommaso Giua, grande protagonista del successo biancoblu in queste giornate di sfide. Al 6° posto la Selezione Medio Campidano che in finale ha ceduto per 51-57 alla San Francesco Ittiri, 5ª classificata. Quarto posto per i corsi della Intercortenais battuti dalla Pallacanestro Nuoro per 43-36. Seconda classificata l’Esperia Cagliari, che in una finale bella e combattuta è stata infine sorpassata dai giovani biancoblu.