Braccio incastrato nell'impastatrice, pizzaiolo gravemente ferito a La Maddalena

. Intorno alle 10.40 di ieri mattina la sala Operativa dei Vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto una chiamata per soccorso tecnico urgente per un incidente sul lavoro in via Indipendenza a La Maddalena. I vigili una volta arrivati sul posto hanno trovato un pizzaiolo gravemente ferito con un braccio incastrato all'interno dell’impastatrice. Il ferito dopo essere stato liberato è stato trasferito all'ospedale di Sassari tramite il servizio di elioscoccorso. L’uomo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per ricostruire il braccio.